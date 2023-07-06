انت الان تتابع الكويت.. الحرارة إلى 52 درجة بدءًا من الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 11:32 صباحاً

تسود الكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع أجواء شديدة الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 50 إلى 52 مئوية. ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي: إنه من المتوقع أن تشهد أجواء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة شديدة الحرارة تبدأ غداً الجمعة. وأوضح العتيبي أن "الطقس سيشهد حالة من الاستقرار، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الرياح الشمالية الغربية التي ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متراً في الساعة". وذكر أن "الموجة شديدة الحرارة متوقع لها أن تستمر حتى الأحد المقبل"، داعياً الجميع إلى الإكثار من تناول السوائل لتعويض الفاقد.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. الحرارة إلى 52 درجة بدءًا من الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.