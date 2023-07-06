انت الان تتابع "مؤشر انهيار".. لماذا يلتزم قائد مرتزقة "فاغنر" الصمت منذ إنهاء الانقلاب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خلافاً لمسلكه المعتاد في إصدار التصريحات، ونشر الكثير من الأخبار والرسائل المصورة من خطوط القتال الأمامية داخل أوكرانيا، لم يصدر عن زعيم مرتزقة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين أي تصريح عبر قنواته الرسمية طيلة 10 أيام كاملة، فآخر مشاركة لـ"بريغوجين" على حسابه الرسمي في "تليجرام" كانت في 26 يونيو الماضي، عقب إنهاء تمرده على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، ونشر خلالها رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، ذكر فيها أن "هدف التمرد لم يكن الانقلاب على بوتين"، فما الأسباب التي دعت "بريغوجين" إلى التزام الصمت رغم كثرة متابعيه والمهتمين بما يصدره داخل روسيا وخارجها، إذ حصد الفيديو الذي ظهر فيه في مدينة روستوف جنوب روسيا يوم الانقلاب قرابة 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير بعد نشره على "تليجرام"؟

يرى الكاتب الأميركي ماثيو جولت، الذي نشر تحليلاً بعنوان "موسكو تهاجم السلاح السري لقائد فاغنر: قدرته على النشر" عبر موقع "ذا فويس"، أن سبب الصمت الإعلامي لزعيم "فاغنر" هو أن إمبراطورية "بريغوجين" ذات الامتدادات التجارية والعسكرية والإعلامية، قد بدأت في الانهيار سريعاً بعد انتهاء محاولة التمرد، وموافقته على الانتقال للعيش في منفاه داخل بيلاروسيا، معتبراً أن الكرملين عرف أين يوجه الضربة المؤلمة لـ"بريغوجين"، التي تمثلت في إلغاء قدرته على التحدث.

وبدأت روسيا في توجيه الضربات المؤلمة لـ"بريغوجين" في هذا الصدد، منذ الساعات الأولى من التمرد الذي قاده في 24 يونيو الماضي، فقد اقتحم عناصر جهاز الأمن الفيدرالي مقر مجموعة "باتريوت" الإعلامية المملوكة لـ"بريغوجين" وصادروا أجهزة الكمبيوتر والملفات، كما حجب الكرملين المواقع المرتبطة بـ"بريغوجين"، وأغلق المؤسسات الإخبارية المرتبطة بـ"فاغنر"، وشكل إغلاق هذه المؤسسات الإعلامية سبباً قوياً آخر دفع "بريغوجين" إلى الصمت.