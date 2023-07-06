انت الان تتابع "إسرائيل" تقصف منطقة مفتوحة في جنوب لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 11:45 صباحاً

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 قذيفة على المنطقة المفتوحة بين كفرشوبا وحلتا في جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخي في اتجاه "إسرائيل". ونقلت "رويترز" عن الإذاعة الإسرائيلية، أن "إسرائيل" تقصف لبنان رداً على إطلاق صاروخي. من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن صاروخاً أطلق من الأراضي اللبنانية وتحديداً من محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضافت أن الصاروخ سقط في الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر "إسرائيل" تقصف منطقة مفتوحة في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.