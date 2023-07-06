انت الان تتابع نصائح للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.. التزام بهذه التدابير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف طبيب مختص عن الطريقة المثلى للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأعلن الدكتور سيرغي غيلياريفسكي، رئيس مركز أمراض القلب في المركز الروسي لبحوث الشيخوخة بجامعة بيروغوف الطبية، أنه لعمل القلب بصورة طبيعية يجب أن تكون الأوعية الدموية نظيفة ومرنة.

وأضاف وفق مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب الذي يصادف يوم 6 يوليو: "مع التقدم بالعمر على خلفية الأمراض المزمنة وعوامل الخطر الأخرى تصبح الأوعية الدموية أكثر صلابة، وتتراكم على جدرانها الداخلية لويحات تصلب الشرايين أو لويحات الكوليسترول، تسبب تدفق كمية أقل من الدم، ما يجبر القلب على بذل مجهود أكبر. وأحيانًا تتفتت هذه اللويحات وتسد الوعاء الدموي، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية".

وأشار الأخصائي وفق روسيا اليوم، إلى أنه من أجل تحسين حالة القلب والأوعية الدموية وتخفيف التغيرات الحاصلة فيها بسبب التقدم بالعمر يجب اتباع تدابير وقائية منها إعادة وزن الجسم إلى طبيعته، واتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات البسيطة وسعرات حرارية زائدة وممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.

وتابع: "يوصى بالمشي 8000 خطوة على الأقل في اليوم. وقد أظهرت نتائج دراسات علمية أن تخصيص 5 دقائق من كل ساعة من ساعات العمل في المكتب للمشي، يؤدي إلى تخفيض خطر ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم كثيرًا".