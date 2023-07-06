انت الان تتابع الصين تسجّل 239 وفاة بكورونا في يونيو الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
6 يوليو, 2023, 12:06 مساءً
أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن 239 شخصًا توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد أشهر عدة من رفع معظم إجراءات الاحتواء.
وأفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل 164 حالة وفاة في مايو ولم يكن هناك أي حالة وفاة على الإطلاق في أبريل ومارس.
ووفق وكالة "أسوشيتيد برس"، بدأت الصين في استخدام استراتيجية احتواء "صفر كوفيد" في أوائل عام 2020 وتعزو عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي وإغلاق الحدود والاختبار الجماعي الإجباري لإنقاذ الأرواح بشكل كبير، لكن الإجراءات رفعت فجأة في ديسمبر.
وبلغت الوفيات هذا العام ذروتها في يناير وفبراير، حيث تم تسجيل 4273 في 4 يناير، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيًا إلى صفر في 23 فبراير، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.
يذكر أنه بين 3 يناير 2020 و5 يوليو 2023، أبلغت الصين عن 99292081 حالة إصابة بكوفيد، و121490 حالة وفاة.
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