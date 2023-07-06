حتى 2025.. البرتغالي "كاسترو" مدرباً للنصر

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محمد بن مسعود - الدمام - يقود المدرب البرتغالي لويس كاسترو، دفة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حيث أعلنت الإدارة النصراوية ذلك، اليوم الخميس، بعقد يمتد حتى عام 2025م. ويقود البرتغالي لويس كاسترو تدريبات الفريق النصراوي في معسكره الحالي الذي يُقام في البرتغال، النصر سيخوض 9 مباريات ودية خلال معسكره استعداداً للموسم الرياضي الجديد، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، والشباب السعودي والزمالك المصري.

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