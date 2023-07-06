هجوم بمستوطنة كدوميم قرب نابلس استهدف دورية أمن

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجومًا وقع بمستوطنة كدوميم قرب نابلس استهدف دورية أمن، نجم عنه إصابة مستوطن بجروح خطيرة، نتيجة إطلاق نار بمحيط مستوطنة كدوميم قرب نابلس.

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