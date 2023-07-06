مقتل جندي إسرائيلي في إطلاق النار بمحيط مستوطنة كدوميم قرب نابلس

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محمد بن مسعود - الدمام - قُتل جندي إسرائيلي في إطلاق النار بمحيط مستوطنة كدوميم قرب نابلس، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن مطلق النار بمحيط مستوطنة كدوميم قرب نابلس، أصاب فرد أمن ومستوطنًا، مضيفة أن جنديًا إسرائيليًا قُتل في إطلاق النار بمحيط مستوطنة كدوميم قرب نابلس.

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