انت الان تتابع "الندوة العالمية" تُنظّم مسابقة لتحفيظ القرآن في البوسنة والهرسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 2:31 مساءً

نظّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البوسنة والهرسك، مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم، في مقرّها بالعاصمة "سراييفو". وشارك عددٌ كبير من مناطق ومدن مختلفة في المسابقة؛ حيث كُرم الفائزون بجوائز مالية قيمة. وحثّ مدير مكتب الندوة في البوسنة محمد صباغ، في كلمته للمشاركين، على حفظ القرآن الكريم والعناية بتدبر آياته. وشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على دعمها لهذه البرامج التي يحتاجها الشباب والشابات، وتربط وعي الناشئة بالقرآن الكريم حفظًا وتعليمًا.

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