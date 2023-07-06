بريطانيا بصدد إنشاء نظام عقوبات جديد لإيران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 2:46 مساءً

أعلنت بريطانيا، اليوم "الخميس"، أنها ستنشئ نظام عقوبات جديدًا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صنّاع القرار بمن فيهم المتورّطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين. واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، أن "النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدّد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية"؛ وفقًا لـ"رويترز". ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.

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