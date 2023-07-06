انت الان تتابع الجوف.. إتلاف 1.5 طن من الأسماك والورقيات الفاسدة بأحد أسواق سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 3:28 مساءً

أتلفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية وسط سكاكا، 1.5 طن من الأسماك والورقيات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق والمنشآت ومطابقتها للاشتراطات؛ لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن بلدية وسط سكاكا تلقّت بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940 عن أحد الأسواق بالمدينة يعرض أغذية فاسدة، مشيرًا إلى مباشرة البلاغ من خلال الرقابة الشاملة في البلدية ومختبر سـلامة الأغذية بأمانة الجوف، وتمت مصادرة وإتلاف أكثر من 1450 كجم من الأسماك، و50 كجم من الورقيات غير الصالحة للاستهلاك. ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها لتطبيق الاشتراطات الصحية والإبلاغ عن المخالفات وتقديم الملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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