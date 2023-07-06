انت الان تتابع في صفقة انتقال حرّ.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع الإسباني "أسنسيو" حتى عام 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 4:28 مساءً

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تعاقدَه مع الإسباني ماركو أسنسيو الجناح الأيمن لنادي ريال مدريد، حتى عام 2026؛ في صفقة انتقال حرّ. وانتقل "أسنسيو" البالغ من العمر 27 عامًا إلى فريق العاصمة بسجل حافل بالألقاب، بعد 10 سنوات مع ريال مدريد؛ حيث توج معه بـ17 لقبًا بينها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وخاض 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفًا. وعلق "أسنسيو" الذي أعلن رحيله عن ريال مدريد منذ أيام عدة: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع باريس سان جيرمان، أتطلّع بفارغ الصبر للانضمام إلى زملائي الجدد والعمل معهم لتحقيق أهداف كبيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر في صفقة انتقال حرّ.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع الإسباني "أسنسيو" حتى عام 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.