وزيرة الخزانة الأمريكية تصل إلى الصين لتعزيز التواصل بين البلدين وتهدئة التوتر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 4:49 مساءً

وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم "الخميس"، إلى بكين في زيارة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين، وتهدئة العلاقات في ظلّ التوتُّر المتزايد بين القوتين التجاريتين الكبريين. وأوضحت وزارة الخزانة أن جانيت يلين ستسعى خلال زيارتها لتعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل، وتوسيع التعاون حول مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي والاحترار وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية؛ وفقًا لـ"فرانس برس". والزيارة التي تستمرّ حتى الأحد المقبل هي الأولى لـ"يلين" إلى الصين منذ تعيينها في منصبها، وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وأبدت "يلين" في السابق نيتها زيارة الصين، غير أن المشروع أحيط بشكوك مع عودة التوتر بين البلدين في مطلع العام، بعدما رصدت الولايات المتحدة منطاد مراقبة صينيًّا فوق أراضيها وأسقطته.

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