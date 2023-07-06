"زيلينسكي" يزور تركيا ويتباحث مع "أردوغان"

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محمد بن مسعود - الدمام - يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تركيا غداً، لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم (الخميس).

ويركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع المقبل، وفقاً لـ"فرانس برس".

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