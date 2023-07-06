انت الان تتابع "جوتيريس": تصعيد إسرائيل في جنين ليس حلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 5:37 مساءً

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الخميس)، أنه يتفهم مخاوف إسرائيل بشأن أمنها، لكن التصعيد ليس هو الحل. وقال "جوتيريس" للصحافيين: "إن استخدام الضربات الجوية لا يتسق مع إجراء عمليات إنفاذ القانون"، وذلك بعد هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها، وفقًا لـ"رويترز". ووصف هجوم إسرائيل على جنين بأنه أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية في سنوات كثيرة.

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