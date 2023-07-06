انت الان تتابع البحرية الأمريكية: "الثوري" الإيراني يحتجز سفينة تجارية في مياه الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 5:55 مساءً

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن "الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج، وأن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب". وأوضح المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هاوكينزـ أن القوات البحرية الأمريكية نشرت أصولاً بحرية لمراقبة الوضع عن كثب، وفقًا لـ"رويترز". وأضاف أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قدرت في النهاية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدًا من التدخل.

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