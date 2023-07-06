السويد تدرس تجريم إحراق المصحف والكتب المقدسة الأخرى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 6:18 مساءً

قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، اليوم (الخميس): "إن الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد". وأوضح "سترومر" لصحيفة أفتونبلادت، أن الحكومة تحلل الموقف وتدرس إذا ما كان القانون بحاجة إلى التغيير. وقال: "علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدًا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه". وأضاف: "يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي تسببت في تهديد لأمننا الداخلي". وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة، فيما أعلنت أجهزة الأمن السويدية أن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنًا.

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