"الخريف" يبحث مع وفد صيني تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 6:32 مساءً

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه اليوم, وفدًا من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة عضو اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة "Hebei " وسكرتير لجنة بلدية تانغشان للحزب الشيوعي الصيني وو ويدونغ. وتضمن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، والتشديد على الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في عددٍ من القطاعات المختلفة، إضافة إلى بحث جذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة والصين في عددٍ من الصناعات الواعدة، وزيادة التبادل التجاري في السلع غير النفطية بين البلدين، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين أكثر من 37 مليار ريال خلال العام الماضي 2022، فيما بلغت الواردات أكثر من 147 مليار ريال.

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