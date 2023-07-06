"كاسترو" يدشن الحصة التدريبية الأولى مع النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 6:32 مساءً

أشرف البرتغالي "كاسترو" مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على التدريب الأول لفريقه، اليوم الخميس، بعد التعاقد معه لتولي المهام الفنية للفريق العاصمي حتى 2025. وقبل انطلاق الحصة التدريبية الأولى، تعرّف البرتغالي على اللاعبين بحضور طاقمه المساعد، قبل أن يباشر عمله بالإشراف على الحصة التدريبية التي جرت ضمن برنامج التحضيرات بالمعسكر الجاري في البرتغال؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. وينطلق الأصفر في موسمه الرياضي الجديد ببطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تنطلق في الـ27 من يوليو الجاري.

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