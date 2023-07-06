انت الان تتابع الاتفاق يختتم المرحلة الأولى.. ويغادر فجر السبت إلى كرواتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 7:53 مساءً

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه مساء اليوم الخميس، على ملعبه الرديف بالنادي. يأتي ذلك في ختام المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد 2023/24. وكان التدريب الذي قاده المدرب المغربي طارق مخناس قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية متنوعة، ثم خاض الفريق مناورة على كامل الملعب من خلال شوطين. واستكمل لاعبو الفريق الاختبارات والفحوص الطبية قبل التدريب في المستشفى. من جهة ثانية منح الجهاز الفني راحة للاعبي الفريق يوم غدٍ الجمعة على أن تغادر القائمة المختارة إلى كرواتيا فجر السبت لإقامة المعسكر الخارجي والذي سيستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري. وأتمت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع الجهاز الفني للفئات السنية لكرة القدم حتى موسم 2023/24، حيث وقعت مع المدرب أحمد الحنفوش ليتولى منصب مدير فني للفئات السنية فيما سيتولى المدرب أحمد المالكي تدريب فريق فئة الشباب، في حين سيكون المدرب خالد النعيمي مدربًا لفريق فئة الناشئين، بينما سيتولى المدرب خالد المالكي تدريب فريق براعم تحت 15 سنة، وأخيرًا سيكون المدرب مشعل الخثران مدربًا لفريق براعم تحت 13 سنة.

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