انت الان تتابع أحرّ أسبوع في التاريخ وتوقعات بدرجات حرارة قياسية خلال أسابيع قليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:14 صباحاً

شهد العالم ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة خلال الأيام السبعة الماضية، ووفقاً لجامعة ماين الأمريكية وبعض وكالات رصد المناخ، وكانت الأيام الثلاثة الأخيرة الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأشد حرارة على المستوى العالمي. وتوصلت بيانات الجامعة إلى أن متوسط الحرارة العالمي بلغ 17.18 درجة مئوية يومَي الثلاثاء والأربعاء، وهو أعلى رقم تمّ تسجيله في آخر 44 عاماً. وسجّل بعض دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة يومَي الإثنين والثلاثاء، بينما شهدت الولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا الجنوبية ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى مستويات عالية يومَي الثلاثاء والأربعاء. وتحذّر التوقعات من استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل أرقام حرارة قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة على المستوى العالمي. وتشير الخرائط الجوية إلى أن منطقة الخليج العربي ستشهد استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة، مع تسجيل أرقام تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، بما في ذلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وفي الكويت يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر أحرّ أسبوع في التاريخ وتوقعات بدرجات حرارة قياسية خلال أسابيع قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.