"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح الإجازة الكاملة لاستخدام أول عقار لمرض الزهايمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:16 صباحاً

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إجازتها الكاملة لاستخدام أول عقار يثبت فعّاليته في إبطاء تقدُّم مرض الزهايمر الذي يسلب الذاكرة. وقال بيان الإدارة الأمريكية، إن دواء ليكيمبي "Leqembi" المخصّص لمرضى الزهايمر، هو أول دواء يثبت فعاليته وآمن إلى حد كبير. ووفقاً لتقارير أمريكية فإن العلاج لا يخلو من بعض الأعراض الجانبية، إذ عانى نحو 13% من الخاضعين للتجارب السريرية من نزيفٍ أو تضخمٍ في الدماغ، لكن في المقابل عدد المستفيدين من العلاج كان كبيراً جداً . وحصل عقار ليكيمبي في شهر يناير الماضي، على موافقة سريعة بناءً على أدلة أثبتت نجاحه، وكانت الموافقة مشروطة بمنحه فقط لمرضى الزهايمر في المراحل الأولية، قبل أن تتم إجازته بشكلٍ كاملٍ على جميع المراحل بداية من أمس الخميس.

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