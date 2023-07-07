انت الان تتابع شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفّر أكثر من ٤٧٥ إصداراً رقمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:18 صباحاً

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية من خلال الشاشات التفاعلية. وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي، أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحا في متناول جميع قاصدي بيت الله الحرام وبأساليب تقنية ذات خيارات متعدّدة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم. وأضاف، أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي: باب ٩٤ من الداخل، ومكتبة المسجد الحرام، وباب ٧٩ من الداخل، وباب ١٠٠ بالتوسعة السعودية الثالثة، وتحوي أكثر من ٤٧٥ عنواناً من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية والمعارف المتعدّدة التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية طوال العام، كما تقدّم الهدايا المتنوّعة والمطبوعات للقاصدين، إلى جانب توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.

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