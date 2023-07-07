انت الان تتابع اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:20 صباحاً

اكتملت اليوم مغادرة كافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي نفّذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلادهم، البالغ عددهم 4951 حاجاً وحاجةً؛ ينتمون إلى 92 دولة من مختلف دول العالم، بعد أن أدّوا مناسك الحج، وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهّلت ويسّرت على الضيوف أداء النُسك في ظل ما وفّرته القيادة من خدماتٍ أسهمت في أدائهم النًسك في جوٍ يسوده الأمن والأمان والسكينة. وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية إجراءات مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، عقب رحلة حج ناجحة وميسّرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعددٍ من المعالم الحضارية بالمدينتَيْن المقدّستَيْن. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، أعربوا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما وجدوه من حفاوة وتسهيلات وخدمات متكاملة على جميع المستويات يُضاف إليها التعامل الإنساني والكريم من جميع العاملين في الوزارة خلال أدائهم المناسك، سائلين الله تعالى، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يقدّمانه من خدمة ضيوف الرحمن في موازين أعمالهم.

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.