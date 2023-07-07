روسيا.. المصري مدنس القرآن يُدلي باعترافاته أمام الأمن ويكشف سبب فعلته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:22 صباحاً

بدأت السلطات الروسية التحقيق مع الشاب الذي دنس القرآن، وهو مصري الجنسية؛ لمعرفة الدوافع التي أدّت به إلى ارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه. وأعلنت الأجهزة الأمنية في مقاطعة أوليانوفسك القبض على مواطنٍ مصري متهمٍ بتدنيس القرآن، والإدلاء بتصريحاتٍ سلبية عن الإسلام. وفي الفيديو الذي نشره المكتب الإقليمي الرئيس لوزارة الداخلية، قال المتهم إنه سجّل فيديو تدنيس القرآن قبل اعتقاله بـ 3 أيام، وأكّد أنه فعل ذلك كـ"رد فعل". ووفقاً لبيانٍ نشره المكتب، تمكّن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد المتسبّب. وكشف التحقيق معه أنه من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك. وفي وقتٍ سابقٍ، ظهر مقطع فيديو على الإنترنت فيه رجل يدنس القرآن، ويتحدث بشكلٍ سلبي عن الإسلام.

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