انت الان تتابع باكستان.. البرلمان يطالب السويد بإدانة تصرفات الشخص الذي أحرق المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:27 صباحاً

البرلمان الباكستاني يطالب السويد بإدانة تصرفات الشخص الذي أحرق المصحف، والسويد تعلن تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد بعد حادثة حرق القرآن. بدوره، ندّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف؛ في جلسة مشتركة للبرلمان، بشدة، بحادثة تدنيس القرآن الكريم في السويد. وقال إن حادثة تدنيس القرآن الكريم تسبّبت في موجةٍ من الغضب والحزن في العالم الإسلامي. كما أشار رئيس وزراء باكستان، إلى أن "الإسلاموفوبيا تستخدم كأداة لانتهاك الانسجام بين الأديان، وتحريض المسلمين ضدّ المسيحيين، وممثلي الديانات الأخرى".

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