سوق البناء في السعودية يتجه نحو ٧٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:29 صباحاً

يُتوقع أن يصل حجم سوق البناء في المملكة العربية السعودية حتى عام ٢٠٢٨، إلى نحو ٧٥.١٢ مليار دولار، وفقاً لتقريرٍ حديثٍ لشركة الأبحاث العالمية "Mordor Intelligence". ويشير التقرير الذي يتناول سوق البناء في المملكة، إلى أن حجم السوق في عام ٢٠٢٣ يقدر بنحو ٦٥.٥٨ مليار دولار، وسيشهد نمواً متسارعاً في السنوات القليلة المقبلة. ويعود هذا النمو بشكل رئيس، إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبيرة المتعلقة بالطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والمشاريع السكنية والتجارية. ويُتوقع التقرير أيضاً أن يتزايد عدد السكان في البلاد، مما يعزّز الطلب على المشاريع الإنشائية، ويزيد من فرص الاستثمارات في هذا القطاع، وهو ما يساعد كذلك على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين. وسوف يتم تحقيق هذا النمو بفضل عديدٍ من العوامل الإيجابية، مثل: التوسع في الصناعات الأساسية والتنمية العمرانية الشاملة، والتحول الاقتصادي، وأيضاً تحسين البنية التحتية، والاستثمارات الحكومية الكبرى.

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