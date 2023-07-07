انت الان تتابع بعد تهديدات من "تويتر" بالمقاضاة.. "ميتا" تخرج عن صمتها بشأن سرقة "ثريدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:32 صباحاً

خرجت شركة "ميتا" الأمريكية عن صمتها بعد اتهامات منصة "تويتر"، بسرقتها النظام الأساسي لتطبيق "ثريدز". وقال المتحدث باسم خدمة "ثريدز" الجديدة، إنه لا يوجد لديهم أي موظف من فريق مهندسي تويتر سواء الحاليين أو السابقين. وكانت "تويتر" قد هدّدت في وقتٍ سابقٍ بمقاضاة "ميتا"، واتهمتها بسرقة نظام "تويتر" الأساسي. وقالت "تويتر" في رسالة إلى "ميتا": "نحذّركم من أي أسرارٍ أو معلوماتٍ سرية يمكن أن ينقلها موظفونا قد تعرّضكم للملاحقة القضائية". كما قال إيلون ماسك، مالك "تويتر" في تغريدة: "المنافسة جيدة، لكن الغش والسرقة مرفوضان".

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