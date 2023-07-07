انت الان تتابع لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال.. أمانة الرياض تطرح فرصاً استثمارية لـ 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 10:40 صباحاً

طرحت أمانة منطقة الرياض فرصاً استثمارية نوعية في مواقع مميزة أمام المستثمرين والقطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية لعام 2030م، في مختلف المجالات. يأتي ذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم من الإسهام في تنمية مدينة الرياض. وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، والرياضية والسكنية والمكتبية، وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بالعاصمة، وإشراك القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للسكان، مضيفة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزّع بأنحاء العاصمة. ودعت الأمانة، القطاع الخاص والمستثمرين، إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية والاطلاع على الفرص ومزاياها الاقتصادية من خلال تسجيل الدخول على الرابط: https://furas.momra.gov.sa.

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