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انت الان تتابع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يُحبط تهريب 178.274 حبة كبتاجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
7 يوليو, 2023, 10:42 صباحاً
تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (178.274) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبّأةً في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على "خلايا نحل"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبّأةً داخل "خلايا النحل".
وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليهما وهما شخصان.
وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته، الجميع، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات، باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ؛ في حال صحة معلومات البلاغ.
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