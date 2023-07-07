انت الان تتابع بالفيديو.. نجاحات أمنية تحققها "الداخلية" على مدار الأسبوع شملت جميع الأصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 13 ذي الحجة حتى 19 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 1 حتى 7 يوليو 2023م، حيث أشار إلى توجيه برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، وتوجيه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.

وتضمّن الفيديو استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في مبنى الوزارة بمكة المكرمة كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية، حيث نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة والجهات العسكرية المساندة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعلى ما تم تحقيقه من نجاحات للخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت في المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

واشتمل المقطع كذلك على إعلان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج ضبط 17615 شخصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، منهم 9509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، و105 حملات حج وهمية في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولفت إلى وقوف مدير عام الجوازات على سير عمل صالات الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية -بكالوريوس- من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 53 بكلية الملك فهد الأمنية، خلال الفترة من 21 حتى 25/ 12/ 1444هـ وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف).

وتحدث الفيديو عن قيام وزارة الداخلية بحفل معايدة لمنسوبيها في بهو الوزارة الرئيسي في مدينة الرياض بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكشف عن رعاية مدير عام الدفاع المدني المكلف حفل جائزة المديرية العامة للدفاع للتميز لحج هذا العام 1444هـ، والتي تأتي ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم.

وبحسب ما جاء في المقطع، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" وذلك خلال 9 أشهر منذ إطلاق الخدمتين في أكتوبر الماضي.

ونوهت الداخلية إلى أن حرس الحدود أحبط محاولات تهريب 88.2 طناً من نبات القات المخدر، و386 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و276.460 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وكشف المقطع عن ضبط عدد 1030 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملة إدارات المرور الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرض المقطع مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.

وأفاد الفيديو أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 10710 مخالفا، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 10/ 12/ 1444هـ.