الفريق التفاوضي السعودي يجتمع استعدادًا لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين "الخليج ولندن"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 11:28 صباحاً

ترأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس، الاجتماع الرابع للفريق التفاوضي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض. ويهدف الاجتماع إلى الاستعداد لعقد الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة خلال الفترة من 17 - 28 يوليو 2023م، حيث تنقسم الجولة التفاوضية لفترتين اجتماعات عن بعد وحضورية في مدينة لندن. واستعرض وكيل محافظ الهيئة للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي خلال الاجتماع ملخص سير المفاوضات ومناقشة بنود الاتفاقية مع رؤساء الفرق الفنية التفاوضية، كما تضمن بنود الاجتماع موضوعات الفرق الفنية التفاوضية الخاصة بالسلع وقواعد المنشأ، والاستثمار والخدمات، والتجارة الإلكترونية، والنصوص والأحكام العامة. يشار إلى أن الفريق التفاوضي للمملكة يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

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