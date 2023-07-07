انت الان تتابع "الربيعة" يطمئن على صحة التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 11:40 صباحاً

قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس, بزيارة التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. واطمأن "الربيعة" على استقرار حالتهما الصحية، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية فصل ناجحة لهما. وعبّر عن تقديره الواسع لجهود الكادر الطبي المعالج للتوأم، متمنيًا الشفاء العاجل لهما. يذكر أن سلمى وسارة كانتا تشتركان في منطقة الرأس وأجريت لهما عملية فصل ناجحة في 22 يونيو 2023 بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال شارك فيها 31 من الكوادر الطبية السعودية المختصة.

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