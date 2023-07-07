قوات الدعم السريع تشن هجومًا على مدينة بارا بشمال كردفان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 12:43 مساءً

أفادت شهود عيان أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان الجمعة، حيث ارتكبت أعمال "سلب ونهب" للبنوك والمنشآت الحكومية. وأفاد سكان من بارا التي تبعد 50 كيلومترًا شمال شرق مدينة الأُبيض عاصمة الولاية، وكالة فرانس برس أن "(قوات) الدعم السريع تهاجم مدينة بارا وتهاجم البنوك والمنشآت الحكومية". وقال عبدالمحسن إبراهيم، أحد سكان المدينة: "نحن في رعب من إطلاق نار وأعمال سلب ونهب وليس هناك جيش أو شرطة". وتابع بصوت ينم عن شعوره بالاحباط: "حتى لو حاول الجيش الوصول من (مدينة) الأُبيض سيكون الأمر صعبًا، لأن قوات الدعم باتت تسيطر على طريق بارا- الأُبيض". وكانت منظمات حقوقية وإنسانية وثّقت، حسب شهادات من سكان سواء في بارا أو في إقليم دارفور، جرائم قالت إن عناصر الدعم السريع ارتكبوها، مثل السرقة والنهب والعنف الجنسي.

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