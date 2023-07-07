انت الان تتابع رئاسة الحرمين تطلق برنامج "تأملات في أسماء الله الحسنى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 12:58 مساءً

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية برنامجًا بعنوان "تأملات في أسماء الله الحسنى"، الذي يقام بمكتبة المسجد الحرام. ويتناول البرنامج مجموعة من أسماء الله الحسنى بأسلوب علمي شيق يُمكن الحضور من التأمل في أسماء الله تبارك وتعالى. ويقدم البرنامج عددًا من العلماء لإفادة قاصدي الحرمين الشريفين بما يعود بالنفع عليهم، ويستمر البرنامج إلى نهاية شهر ذي الحجة.

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