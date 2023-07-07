انت الان تتابع 6 ساعات تصوير في "الحية".. مشاهد مبهرة لـ"أعمدة الخلق" من سماء الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 1:43 مساءً

قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بالإمارات، بتصوير سديم النسر المعروف بالرمز M16، وهو يبعد عنا 5700 سنة ضوئية ويقع في مجموعة الحية. وأرفق مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد عودة، مع البيان التوضيحي، صورًا تُظهر ما اصطلح على تسميته بـ"أعمدة الخلق"، وهي عبارة عن سديم "غاز وغبار كوني"، تتولد بداخله النجوم الحديثة، وتظهر على شكل ثلاثة أعمدة عملاقة. وقد تم التصوير باستخدام تلسكوب قطره 36 سم، حيث بلغت مدة التصوير ست ساعات، واستخدمت مرشحات الهيدروجين (اللون الأخضر) والأكسجين (اللون الأزرق) والكبريت (اللون الأحمر). وتكوّن فريق المرصد من: أسامة غنام، أنس محمد، خلفان النعيمي، محمد عودة؛ فيما يمكن الاطلاع على الصورة بجودة عالية من الرابط الآتي: ‏https://www.astronomycenter.net/image/M16.png.

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