انت الان تتابع بايرن ميونخ لا يمانع رحيل ساديو ماني.. والدوري السعودي الأقرب لاستقطابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

بات الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ أحدث النجوم الذين تسعى الأندية السعودية للحصول على خدماتهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم النجم السنغالي ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بمغادرة فريقه بايرن ميونخ الألماني، بعد أن فشل اللاعب في موسمه الأول، في فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي للنادي.

وكشفت عدة تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ لا يمانع في الاستماع إلى العروض التي تصل لضم ماني، حيث أبدت عدة أندية سعودية رغبتها في ضم اللاعب السنغالي، وفي مقدمتها الأهلي.

وكان ماني، قد ظهر في سفارة السعودية في السنغال، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول اقترابه من الأهلي السعودي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن ماني لا يمانع الرحيل عن البايرن بعد موسم مع "البافاري" عقب انتقاله من ليفربول الإنجليزي.

وعاني ماني الموسم الماضي مع بايرن، حيث تعرّض لإصابة قوية في قدمه حرمته المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وأبعدته عن الفريق 3 أشهر.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية: إن إشارات المغادرة من ساديو ماني قليلة بالرغم من أن دوره أصبح أقل في نهاية الموسم مع المدرب توماس توخيل، موضحةً أنه من الممكن أن يغير اللاعب السنغالي رأيه ويغادر بعد عام فقط.

وأوضحت الصحيفة أن كلاً من "نصير مزراوي، ساديو ماني، جواو كانسيلو، بافارد، رايان غرافينبيرش، ماثيس تل، والحارس سومر"، سيكونون خارج حسابات بايرن ميونيخ في الموسم القادم.