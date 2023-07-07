انت الان تتابع بالفيديو.. حاجّة يمنية لولي العهد: دعواتنا لك بالسعادة لجهودك في خدمة الحجاج والمسلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 3:35 مساءً

بعفوية وصدق، عبّرت حاجة من جمهورية اليمن، إحدى ضيفات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج؛ عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ على جهوده وعطاءاته لخدمة الحجاج والمسلمين عامة. جاء ذلك في مقطع فيديو لها خلال استضافتها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقالت الحاجة "اليمنية": "أسأل الله أن يزيد فضلك ويطوّل بعمرك ويشغل عدوك، ويثبتك على العرب كلهم إن شاء الله؛ لأنك ستسعدهم وتحقق أمنياتهم، وأسأل الله تعالى أن يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة، ويسعدك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض". وأضافت الحاجة اليمنية: "ندعو الله تعالى بأن يجعل رايتك عالية، ويجزيك خير الجزاء على قدمت من عطاءات وجهود عظيمة للحجاج، خاصة خلال الحج، وللمسلمين أجمعين في العالم". سائلة الله تعالى في ختام حديثها أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

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