انت الان تتابع أقارب "الخبراني" يحتفلون بمناسبة تخرجه برتبة ملازم طيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الملازم أحمد محمد عبده خبراني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة "ملازم" طيار مع مرتبة الشرف من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقام أقاربه بهذه المناسبة حفلاً حضره عدد من المشايخ والأعيان والوجهاء، اشتمل على العديد من الفقرات، حيث ألقى عريفة الموانعة خالد محطلم خبراني، كلمة دعا من خلالها الله عز وجل أن يكون تخرجه خير بداية وعونًا له لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر أقارب "الخبراني" يحتفلون بمناسبة تخرجه برتبة ملازم طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.