انت الان تتابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من علامة الجزاء في الدوري السعودي للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 4:30 مساءً

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من علامة الجزاء طوال تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009م. ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع "تويتر" إنفوجرافيك لقائمة أكثر خمسة لاعبين تسجيلًا للأهداف عبر تاريخ دوري المحترفين الممتد لخمسة عشر موسمًا. ويأتي مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في مقدمة القائمة بتسجيله 37 هدفًا من علامة الجزاء من مجموع أهدافه البالغة 110 أهداف في دوري المحترفين. يليه مهاجم الأهلي عمر السومة الهداف التاريخي لبطولة دوري المحترفين بـ144 هدفًا سجّلها في 176 مباراة بالمركز الثاني؛ حيث سجّل 33 من أهدافه من علامة الجزاء. وحلّ الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم الهلال السابق في المركز الثالث بتسجيله 24 هدفًا من علامة الجزاء من أصل 81 هدفًا سجلها خلال مسيرته بدوري المحترفين السعودي والبالغة مائة مباراة. وجاء هداف النصر التاريخي في دوري المحترفين محمد السهلاوي بـ105 أهداف رابعًا بتسجيله 23 هدفًا من ركلات الجزاء، وحلّ الأرجنتيني إيميلو زيلايا لاعب ضمك السابق في المركز الخامس متساويًا مع السهلاوي، علمًا بأن اللاعب الأرجنتيني خاض 71 مباراة في دوري المحترفين سجل خلالها 45 هدفًا.

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