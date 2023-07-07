انت الان تتابع الجيش أصابه بقدميه.. مسلح يطلق النار على مصلين بلبنان.. قتيل و4 جرحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قُتل شخص وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وقالت صحيفة "النهار" المحلية، إن مسلحًا أطلق النار من سلاح رشاش لحظة خروج المصلين من مسجد "عكاشة" في بر الياس، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين.

وذكرت قناة "المنار"، أن أحد الشبان "أطلق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من مصلى يقع على طريق المكاوي في بر الياس، ما أدى إلى سقوط مواطن وجرح أربعة آخرين".

وأضافت أن قوة من الجيش اللبناني وفرع المعلومات حضرت على الفور وقامت بمحاصرة مطلق النار، الذي بادر بإطلاق النار اتجاههم، ما دفعهم للرد عليه ما أدى إلى إصابته بقدميه، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".