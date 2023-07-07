"الجوازات": تسجيلُ الخصائص الحيوية إلزاميٌّ لإصدار أو تجديد جواز السفر

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت المديريةُ العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، اليوم، إلزاميةَ تسجيل الخصائص الحيوية لإصدار أو تجديد جوازات السفر.

وقالت المديرية عبر تويتر: إن "تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر لمن هم 10 سنوات فأعلى".

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