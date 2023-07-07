"أخضر الطائرة" يواجه كوريا الجنوبية في أولى مبارياته بكأس التحدي الآسيوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 5:02 مساءً

يخوض المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، بعد غد الأحد، أولى مبارياته في بطولة كأس التحدي الآسيوي والمقامة حاليًا في مدينة تايبيه الصينية. ويواجه "أخضر الطائرة" نظيره منتخب كوريا الجنوبية، ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس التحدي الآسيوي، في حين سيلاقي نظيره منتخب تايلاند يوم الاثنين العاشر من يوليو الجاري. وكان المنتخب السعودي أقام معسكرًا إعداديًا على مرحلتين؛ المرحلة الأولى في المنطقة الشرقية، وفي المرحلة الثانية أقام معسكرًا خارجيًا في القاهرة، شارك من خلاله في البطولة الودية، استعدادًا لكأس التحدي الآسيوي. يشار إلى أن الجهاز الفني للأخضر السعودي قد اختار 14 لاعبًا للمشاركة في البطولة؛ وهم: بندر الزهراني - حسين المريط - مرتجى مويس - علي العسيري - عبدالعزيز هارون - وليـد العتيبي - يحيى الشنقيطي - منصور بن سعد - ثويني جنيح - رضا الشرفا - جواد الخواهر - حسن الكعيبي - خالد الحربي - سلطان الخيبري.

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