انت الان تتابع أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع رئيس وزراء باكستان تداعيات حرق المصحف في السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بحث الأمينُ العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف؛ الجوانبَ المتعلّقة بالحادثة الأخيرة لحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، واستجابة المنظمة من خلال عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واطلع الأمين العام خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس وزراء باكستان، على مداولات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

كانت هذه تفاصيل خبر أمين "التعاون الإسلامي" يبحث مع رئيس وزراء باكستان تداعيات حرق المصحف في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.