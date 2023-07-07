"الوطني لتعزيز الصحة": الإجازات تحدُّ من التعرُّض لأمراض القلب وتُعزِّز الصحة النفسية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن الإجازات التي يحصل عليها الشخص تُعتبر علاجًا صحيًّا أكثر من كونها فترة راحة كما يُعتقد.

وتفصيلاً، حدَّد المركز أربع فوائد من الاستمتاع بالإجازة، أولها أنها تُسهم في الحد من فرص التعرض لأمراض القلب والأمراض النفسية بنحو (30%)، وثانيًا أن (80%) من الأشخاص الذين يحصلون على الإجازة بهدف الاسترخاء تتحسن عادات النوم لديهم، وثالثًا أن الإجازة ولو كانت لمدة قصيرة، لا تتجاوز يومين إلى ثلاثة أيام، تُسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتحدُّ من التوتر. وأخيرًا، يُحسِّن الاستمتاع بالإجازة صحة العظام، ويساعد على امتصاص الكالسيوم، وتحسين الطاقة والتفاؤل.

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