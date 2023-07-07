"شرطة مكة" تُحقِّق في قضية نصب على مواطن بطريقة تأجير شقق من محتال لا يملكها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 7:09 مساءً

تُحقِّق الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة في قضية مواطن، تعرَّض للنصب والاحتيال؛ وفَقَد 16 ألف ريال. وتفصيلاً، قال المواطن أبو أحمد الحارثي لـ"الخليج 365": "وجدتُ إعلانًا في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يعرض شقة للإيجار في أحد أحياء محافظة جدة، بمبلغ أعتبره عرضًا جميلاً جدًّا؛ فتواصلت مع الشخص المعلن عبر الرقم الموجود بالإعلان، وتقابل أحد أبنائي معه، واطلع على الشقة، وتمت الموافقة على أن يكون الدفع (كاش) يدًا بيد، ودفعة واحدة (16 ألف ريال)". وأردف: "توقعت أنني أنا الرابح. وبالفعل حضر الرجل إلى أحد المحال التابعة لي، وكان يرتدي كمامة، ومعه عقد إيجار مكتوب من العقود السابقة، ومختوم، وتم توقيع العقد، وأخذت المفتاح، واستلم المبلغ". وأضاف: "توجهنا بعدها للشقة بعد أن قمنا بغسلها وتنظيفها، وعند إحضار عفشنا فوجئنا بوجود شخص آخر عند العمارة يسألنا: وش عندكم ولماذا هذا العفش؟!". وتابع: "ذكرت للرجل الواقف أمام العمارة الحادثة، واتضح أنه مالك العمارة، وأنكر أنه أجَّر الشقة، وعليّ مراجعة الشرطة، وتقديم شكوى لوقوعي ضحية نصب واحتيال". وأكمل: "هنا بدأت تتضح لي المسألة، وأننا وقعنا في فخ النصب والاحتيال؛ فتقدمت بشكوى للجهات ذات العلاقة. وقد يكون الجاني أخذ المفتاح من أحد مكاتب العقار، وقام بنسخه، ونفّذ خطته التي وقعتُ ضحيتها".

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