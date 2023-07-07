الاتفاق يعلن رحيل ثلاثي الفريق الكروي الأول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 7:46 مساءً

أعلن نادي الاتفاق رحيل ثلاثي الفريق الكروي الأول (سعيد المولد، والمحترف التونسي نعيم سليتي، والفرنسي يوسف نياكاتي) عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورحل التونسي نعيم سليتي بعد 4 أعوام قضاها مع الاتفاق؛ إذ انضم إلى صفوف الفريق في أغسطس 2019 قادمًا من نادي ديجون الفرنسي، ودافع عن قميص النواخذة في 86 مباراة، وأحرز 23 هدفًا، وصنع 15. فيما انضم يوسف نياكاتي لنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2022 قادمًا من فريق الاتحاد، في حين التحق سعيد المولد بصفوف الاتفاق في صيف 2021 بعقد يمتد نحو عامين قادمًا من الأهلي.

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