"الصقور السعودية" يصل بريطانيا للمشاركة في المعرض الملكي العالمي منتصف يوليو الجاري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 8:33 مساءً

وصل فريق الصقور السعودية، التابع للقوات الجوية الملكية، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المعرض الملكي العالمي RIAT 2023، المقرر أن يقام في المدة من 16-14 يوليو الجاري. وسيشارك فريق الصقور السعودية بعروض جوية، وبطائرة التزود بالوقود MRTT، ضمن العروض الأرضية؛ وذلك لإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية، وإمكانيات وكفاءة ومقدرة الطيار والفني السعودي. يُذكر أن المعرض الملكي العالمي يُقام سنويًّا في القاعدة الجوية البريطانية فيرفورد، ويعد نقطة جذب لعشاق الطيران من جميع أنحاء العالم؛ إذ يقدم مجموعة من العروض الجوية والثابتة من الطائرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفات والمروحيات وطائرات النقل.

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