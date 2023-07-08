الأهلي يصرُّ على كسب خدمات المغربي سفيان إمرابط نجم نادى فيورنتينا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 7 يوليو, 2023, 8:33 مساءً

كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن مواصلة النادي الأهلي مفاوضاته للتعاقد مع المغربي سفيان إمرابط، نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال الموسم الجديد. ووفقًا للموقع الفرنسي، فإنه تم عقد اجتماعات عدة مع شقيق اللاعب ومدير أعماله نور الدين إمرابط؛ للتفاوض من أجل اللاعب، كما أن أتلتيكو مدريد لديه بالفعل اتفاق مع سفيان، ولكن أولوية اللاعب في الوقت الحالي هي البقاء في أوروبا. وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام السابقة أن نادي برشلونة الإسباني أيضًا مهتم بالتعاقد مع إمرابط، ولكن ما يعطّل إتمام الصفقة هو المقابل المادي للاعب المغربي. ويلعب سفيان إمرابط البالغ من العمر 26 عامًا لنادي فيورنتينا منذ 2020، كما الخليج 365 له اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: أوتريخت، فينورد روتردام وكلوب بروج. ويلعب كذلك للمنتخب المغربي منذ 2017.

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