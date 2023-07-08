"يحيى الشهري" نائبًا لقبيلة "آل المنظر" بعسير

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا بتكليف يحيى بن علي الشهري نائبًا لوالده في قبيلة "آل المنظر".

يُذكر أن "الشهري" يبذل جهودًا كبيرة في الإصلاح وتلمُّس شؤون أفراد قبيلته مساندةً لوالده، ويشغل حاليًا مدير الأحوال المدنية بمحايل.

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